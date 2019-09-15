Флорентино Перес: «Реал» был 13-м в рейтинге УЕФА, когда я вернулся в 2009-м. Теперь все изменилось»

Президент «Реала» Флорентино Перес подвел итоги последних сезонов. Владелец «сливочных» рассказал о результатах команды на Генеральной ассамблее мадридского клуба.

Функционер отметил, что с его возвращением в команду дела у «королевской» команды вновь стали улучшаться. «Нам нужно вернуть чувство голода, которое сыграло важную роль в победном цикле в последние 9 сезонов. Мы знаем, чего добились, это заслуживает уважения. Клуб достиг такого с Зиданом и этими футболистами», — сказал Перес.

«Когда я вернулся в 2009 году (на пост президента «Реала»), мы были 13-м клубом в рейтинге УЕФА. Теперь все изменилось. Это неоспоримые данные. Мы должны гордиться», — добавил Флорентино.

Теперь нам надо восстановить конкурентоспособность. Мы приложили огромные усилия, чтобы перестроить состав, в котором выступает действующий обладатель награды The Best и «Золотого мяча» Лука Модрич. Одиннадцать игроков «Реала» – кандидаты в символическую по версии ФИФА», — заключил он.

В текущем розыгрыше испанской Примеры мадридский клуб занимает 2-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды Зинедина Зидана 8 набранных баллов после 4 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: As