Андрей Шевченко о том, был ли переход в «Челси» ошибкой: «Ни в коем случае»

Бывший форвард «Челси» высказался по поводу трансфера из Италии в английский клуб. Украинский нападающий в 2006 году перешел к «синим» из «Милана».

Шевченко отметил, что не считает этот переход ошибкой в своей карьере. На вопрос о том, какой город предпочитает украинский специалист, тот ответил cледующим образом.

«Я живу в Лондоне последние 13 лет. Поэтому сейчас, безусловно, он. Там моя семья, им там удобно, плюс я хотел, чтобы именно там мои дети пошли в школу», — cказал тренер.

Также Андрей высказался насчет перехода в «Челси». «Ни в коем случае не был ошибкой (трансфер). Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло», — заключил Шевченко.

Напомним, в группе B отборочного раунда к Евро-2020 сборная Украины под руководством Андрея Шевченко занимает первое место. В активе команды 13 очков после 5 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Vesti.ua