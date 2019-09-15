«Малком должен заиграть в России, как Халк и Вагнер Лав». Алексей Сафонов — о том, что ждать в чемпионате от «Зенита», «Динамо» и «Спартака»

Президент «СА-Футбольного агентство» Алексей Сафонов подвел глобальные итоги трансферной кампании РПЛ, рассказал о том, как относится к трансферу Малкома в «Зенит», почему не видит «Спартак» среди претендентов на победу в чемпионате, а также объяснил, что означает возвращение защитника Вячеслава Караваева в Россию.

Зачем до осени ждать футболистов, которые хотят играть в Европе?»

— Год назад вы прогнозировали усиление тенденции по уменьшению денег, крутящихся в российском футболе. Но общая сумма, потраченная клубами в это трансферное окно, скорее намекает на возвращение зажиточного периода.

— О таком говорить рано. Общей причины столь крупных затрат на трансферы не видно. Это больше похоже на совпадение – когда у нескольких клубов одновременно появились возможности много потратить на новых футболистов. К тому же среди богатых клубов же нет прибавления.

— Многих удивил масштаб затрат «Динамо».

— Бело-голубые все-таки и продали нескольких футболистов. Но закупились они летом действительно очень щедро, потратили больше 30 млн. Другое дело, что столь же весомой отдачи от затрат пока не просматривается.

— Почему?

— Формировать команду по ходу сезона сложно. Команда тренируется, начинает играть официальные матчи, а новые футболисты продолжают прибывать каждую неделю, получается, к сезону тренер готовит один состав, а через два месяца он обновляется наполовину. Это касается не только «Динамо». Я такой подход не очень понимаю. Зачем настолько затягивать с комплектованием? Почему не сформировать большую часть команды к началу сборов?

— Может интересные российским клубам футболисты до конца лета ждут предложений из Европы?

— Согласен, это объективная причина, которая оказывает заметное влияние на комплектование наших команд. Но здесь возникает вопрос – а всем ли обязательно столько ждать? А потом дополнительно рисковать деньгами, пытаясь интегрировать футболиста в команду по ходу сезона.

— А что делать, если клубу нужны несколько сильных игроков?

— Одно дело, когда есть возможность привезти футболиста из «Барселоны», у которой «Зенит» купил бразильца Малкома. Здесь ожидания понятны. А во многих других случаях может лучше заранее договариваться с новичками? Тщательно проанализировать, кто может усилить команду, и подписать игроков, которые сегодня готовы наш чемпионат рассматривать, как приоритетный. А не запасной, на случай срыва переговоров с клубом из большой пятерки. У нас же некоторые команды входят в сезон сырыми, перестраиваются на ходу и в итоге мы на протяжении 10-12 туров видим в их исполнении невнятный футбол.

Есть сомнения, что новые футболисты соответствуют уровню задач «Спартака»

— Вернемся к масштабу летних покупок. Что мешает их воспринимать, как сигнал к возвращению гонки бюджетов?

— Давайте ситуацию в каждом клубе разберем отдельно. «Зенит» давно стоит особняком. И кроме того, имел средства после зимней продажи Паредеса в «ПСЖ» почти за 50 миллионов. Плюс летом питерский клуб трудоустроил нескольких футболистов. Идем дальше – «Краснодар». У него сложились объективные причины серьезно потратиться именно этим летом. Во-первых, «быкам» предстоял дебют в Лиге чемпионов, что подразумевает выход на другой уровень. И к тому же команду покинули ведущие футболисты. Сразу их заменить на уровне Лиги чемпионов даже при такой отдаче от своей Академии невозможно.

— С «Краснодаром» понятно. А вот ЦСКА таких сумм, как на Влашича, не тратил давно.

— Это все-таки исключение. Других масштабных покупок у клуба не было – состав обновленной команды в основном собран раньше. И надо учесть, что для выкупа прав на Влашича клуб смог привлечь дополнительные средства. Поэтому и здесь нет оснований говорить о тенденции на заметное увеличение расходов. «Локомотив» тоже потратил не так много. А вложения «Спартака» не удивляют. Финансовые возможности красно-белых позволяют покупать по несколько дорогих футболистов в каждое трансферное окно. Да, финансовый фейр-плей требует и продавать, в чем «Спартак» этим летом и преуспел – за Фернандо, Зе Луиша и Адриану клуб выручил очень хорошие деньги. Просто к покупкам красно-белых остаются футбольные вопросы.

— А именно?

— Есть сомнения, что новые футболисты соответствуют уровню задач «Спартака». Задачи то нужно решать сегодня. И меня никто не убедит, что новый нападающий Понсе лучше Луиса Адриано или Зе Луиша. Много комплиментов раздали голландскому полузащитнику Тилю, но пока я не уверен, что он готов стать столь же полезной фигурой в центре поля, как Фернандо.

— Месяц назад «Зенит» называли явным фаворитом чемпионата. Согласны?

— Среди главных фаворитов я сейчас вижу триумвират – «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Пока это не прогноз, конечно, а расклад, основанный на комплексе факторов – составе, опыте, финансовых возможностях и стабильности игры. За ними – поставлю ЦСКА, который хоть и продолжает создавать новую команду, но с высоким потенциалом. Просто команда у армейцев пока сыровата, далеко не все матчи проводит на возможном для себя уровне, потому бороться за первое место с более опытными соперниками пока сложно.

— А как же «Спартак»?

— Его я не вижу среди основных претендентов на место в тройке. Одна из причин – перестройка, которую в «Спартаке» затеряли уже после старта сезона. Мы видели, что летом на сборах готовился один состав, а сейчас на поле выходит наполовину другой. У других команд, на мой взгляд, в большей степени реализуется общая игровая идея. А у «Спартака» пока фрагментарно. Отдельные футболисты обращают на себя внимание – Максименко, Джикия, Жиго, Зелимхан Бакаев и Шюррле, конечно. Особо отмечу 35-летнего Ещенко, в нашем чемпионате трудно найти правого защитника, который бы мог сравниться с ним в мобильности и полезности. Но, подчеркну, это все частности. Соответственно, и всплески у «Спартака» получаются какими-то фрагментарными. Хороших футболистов в команде много, а цельной игровой идеи пока не видно, а без нее на успех рассчитывать трудно.

Прислушайтесь к оценке Жиркова со стороны Черчесова»

— Зато «Спартак» после вылета из Лиги Европы может спокойно готовиться к матчам в недельном цикле. В отличии от других фаворитов. Это разве не преимущество красно-белых?

— Сомневаюсь, что этому в «Спартаке» обрадовались. В команде достаточно футболистов для выступлении на два фронта. Август у красно-белых получился с насыщенным графиком, но выйди они в групповой турнир Лиги Европы, уже в сентябре оказались бы в одинаковых условиях с другими российскими командами. Новички же покупались не просто для обновления состава, но и для решения задач. А это – как минимум групповой турнир Лиги Европы и попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Из еврокубка «Спартак» уже вылетел, в Лигу чемпионов, я считаю, попасть будет очень трудно. Адаптация новичков, их притирка к партнерам и закрепление тактических наработок идут лучше, когда команда постоянно участвует в матчах высокого накала, поэтому выступление в Лиге Европы могло стать для «Спартака» вовсе не обузой, а наоборот подспорьем.

— Вы отметили 35-летнего Андрея Ещенко. А на другом фланге, и в сборной России, и в «Зените», продолжает удивлять 36-летний Юрий Жирков. С одной стороны, это радует. С другой – заставляет задуматься о вечном – как же в России готовят молодых игроков, если Жирков до сих пор безоговорочно лучший?

— При всей важности проблемы в подготовке резерва здесь надо в первую очередь говорить о достоинствах Жиркова. Насколько знаю, Станислав Черчесов называл Юрия сильнейшим российским игроком из тех, с кем ему приходилось работать. А Черчесов, и за 3 года в сборной России, и в «Динамо», и ранее в «Спартаке», больших мастеров видел много. Поэтому давайте лучше порадуемся, что у нас есть столь сильные футболисты, которые на высоком уровне продолжают играть и в 36 лет.

— Оценивая расклад в чемпионате, мы с вами ничего не сказали о «Ростове».

— Результаты «Ростова» (17 очков после 8 туров) полностью закономерны и не должны сильно удивлять. Да, команда в межсезонье обновилась, но в клубе давно наступила стабильность. Валерий Карпин тренирует «Ростов» с позапрошлого сезона, многие футболисты пришли в команду уже при нем. В составе хватает сильных игроков, которые были на ведущих ролях и в других командах. Вспомним, что и в прошлом чемпионате «Ростов» долго находился наверху таблицы. Однако оценивать шансы команд, которые не входят в постоянный список фаворитов , очень трудно. Если говорить сейчас абстрактно, то шансы для борьбы за место в пятерке у «Ростова» высокие. Но вопрос – как долго просуществует команда в нынешнем виде. Мы же слышали подтверждение интереса к игрокам «Ростова» со стороны топ-клубов, в первую очередь речь шла об интересе к лучшему бомбардиру чемпионата и одному из его открытий Элдору Шомуродову. Есть в «Ростове» и другие футболисты, которых, допускаю, зимой, перед финишной прямой чемпионата, заходят взять фавориты. Поэтому разговор о перспективах команды в чемпионате лучше отложить до завершения зимнего периода дозаявок. Посмотрим, на каком месте «Ростов» придет к зимней паузе, кто в команде останется, кто ее пополнит. Тогда и оценим.

Переход в «Зенит» — шаг навстречу мечте»

— Знаковым событием завершения летнего трансферного окна стал переход клиента вашего агентства Вячеслава Караваева в «Зенит». Чем этот защитник может усилить чемпионов России?

— Важнейшее достоинство Славы – стабильность и универсализм. Формально он играет на позиции правого защитника, но всегда заметен и полезен в атаке. Например, за прошлый сезон в «Витессе» Караваев сделал 8 голевых передач, что наглядно говорит о масштабе его роли в созидании. Не было к нему больших претензий и по игре в обороне. Кроме того, за 5 лет в Европе, где каждый матч независимо от соперника, — большое событие, Слава приобрел важнейшее качество. Каждый матч он играет на максимальной настрое, без деления соперников на «топовых, принципиальных и остальных. Это позволяет держать свой уровень постоянно.

— Выступая за «Витесс», а ранее «Спарту», Караваев повторял, что его основная цель – переход в ведущую английскую или немецкую команду. Как это вяжется с трансфером в «Зенит»?

-Переход в «Зенит» для Караваева означает не отказ от своей цели, а наоборот шаг вперед в карьере и шаг навстречу к чемпионату Англии или Германии. В «Зените» ставится только одна задача – первое место. Выступление за команду с максимальными амбициями – полезный опыт. Вокруг Караваева в «Зените» игроки высокого класса, выступления с которыми тоже поможет славе выйти на более высокий уровень.

— Лига чемпионов стала ключевым фактором при переходе?

— Конечно! В Лиге чемпионов Слава еще не играл. Совокупность всех этих факторов однозначно говорит о том, что переход в «Зенит» — это прогресс. И если он отыграет в Петербурге, допустим, два сезона, поможет завоевать титулы, хорошо проявит себя в Лиге чемпионов и «Зенит» получит предложение о продаже Караваева от английского клуба, то думаю, довольны будут все.

ЦСКА продолжает создавать новую команду и одновременно держит уровень»

— Вернемся к чемпионату России. Многие хвалят новичка РПЛ «Тамбов», который при феноменально скромном бюджете собрал команду, которая вопреки прогнозам не стала явным аутсайдером. О чем это говорит? О финансовой переоценке многих футболистов РПЛ?

— Пример «Тамбова» говорит, что можно и уступая почти всем в Лиге по бюджету, найти хороших футболистов и оказаться конкурентоспособными в РПЛ. И это пример для других клубов на будущий сезон, когда новая формула лимита потребует иметь в заявке 17 российских футболистов. Это не значит, что востребованность россиян автоматически повысить на них стоимость. Тот же «Тамбов» доказывает, что можно собрать команду за условные 20 копеек и нормально выступать. Но здесь важна оговорка – все это актуально для тех, кто решает задачу остаться в Премьер-лиге. Претендовать на место в верхней части таблицы с такими возможностями нереально.

— Явный аутайдер внизу таблицы просматривается?

-Нет. Думаю, он и не появится. У того же «Тамбова» шансы сохранить место в Лиге, думаю, не ниже, чем еще 3-4 команд. Этому можно порадоваться, так как борьба внизу таблицы будет увлекательная. А вот перспективы другого новичка РПЛ я оцениваю намного выше. «Сочи» получил очень серьезное усиление и материализация этого в результат – вопрос времени. Когда новички получше интегрируются в командую игру, придут и результативные матчи, и победы. На мой взгляд, за выживание «Сочи» бороться не придется.

— Год назад вы говорили, что уменьшение бюджетов все заметней будет высвечивать профессионализм менеджмента. Кого сегодня можно назвать лидеров в этом аспекте?

—По соотношению цена-качество по-прежнему вызывает большое уважение «Уфа». Клуб продолжает реализовывать выбранную стратегию – берет футболистов на перспективу, с ними решает турнирные задачи, а потом продает этих игроков богатым клубам. При этом «Уфа» постоянно находит футболистов, которые вскоре оказываются на заметных ролях. Поэтому надо выделить четкую селекцию. Даже при грамотно выбранной стратегии команда может провалиться, если с новичками ошибиться. В «Уфе» такие ошибки – большая редкость.

— Кого еще заслужил высокой оценки по соотношению «цена-качество»?

— Из фаворитов отмечу ЦСКА. Сейчас у клуба очень интересный этап. Вынужденно продавая футболистов, и не имея возможность много тратить на трансферы, ЦСКА продолжает создавать новую команду и одновременно держит уровень – продолжает борьбу за высокие места. При этом роль молодых игроков становится все заметней, а команда прогрессирует. Умение успешно все это совмещать говорит и хорошей тренерской работе, и о большой заслуге менеджмента.

«Зенит» провернул фокусы при переходе Алексея Сутормина , но тот в Питере пока так и не заиграл»

— И еще о «Зените», который дал повод снова поговорить о подготовке резерва. Питерский клуб пытался купить Марио Фернандеса и Алексея Миранчука, что подтвердили все три стороны. Это можно со стороны «Зенита» считать признанием провальности проекта со своей Академией, которой исполнилось уже 10 лет?

— Отсутствие своих воспитанников в команде – сложная тема. Объясняться это может совокупностью многих факторов.

— Например.

— Недостаточным уровнем футболистов, которые выходят из Академии. Возможно, молодежь показывает совсем не то, что нужно Сергею Семаку.

— В «Спартаке» из своих играют Максименко, Рассказов и Бакаев. В «Локомотиве» — Миранчуки, Баринов, Лысов и Жемалетдинов. О воспитанниках ЦСКА и «Краснодара» любители футбола знают уже давно. У «Зенита» нет никого. Это должен кто-то объяснять?

— Допускаю, что объяснение лежит на поверхности –политика питерского клуба. Который, как и раньше, помпезно обращает на себя внимание трансферами. Наверное, статус «Зенита» обязательно должен поддерживаться громкими покупками. А когда в команду приходят футболисты за 20, 30, 40 миллионов евро, очевидно, что ставка будет на них. Но даже понимая имиджевые причины сверхдорогих покупок, замечу, что такие траты оправдываются при одном условии.

— Каком?

— Если столь дорогой новичок усиливает команду и делает результат с первого же матча. Можно долго рассуждать о стратегии, важности приезда звезд с мировым именем в РПЛ и сложностях адаптации иностранцев в России. Но если вы берете игрока за очень большие деньги, он должен показывать разницу сразу. Как Вагнер Лав и Думбия в свое время в ЦСКА, как Кураньи в «Динамо», как Данни с Халком в том же «Зените». Если же после таких затрат отдача от игрока затягивается, значит, что-то в клубе недооценили, не предусмотрели. Это, кстати, не намек на покупку «Зенитом» Малкома. По нему пока сказать нечего. Купленный у «Барселоны» бразилец успел только дважды выйти на замену и получил травму.

— «Зенит» отметился летом не только трансфером игрока «Барселоны». Едва улеглись страсти после таинственного перехода Алексея Сутормина, как информационное пространство сотрясла цена этой сделки – 50 тысяч рублей. При этом «Зенит» продолжает молчать – подробного объяснения этой странности клуб не предоставил.

— А что нового на эту тему в «Зените» могут сказать? Все и без объяснений в этой ситуации все понимают. К тому же питерский клуб не нарушал закон – формально все правила соблюдены и предъявить «Зениту» нечего. Зато у футбольного Бога все под контролем. «Зенит» провернул фокусы при переходе Алексея Сутормина , но тот в Питере пока так и не заиграл.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»