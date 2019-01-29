В «Коринтианс» вернулся Вагнер Лав

Бразильский форвард «Бешикташа» Вагнер Лав перешел в «Коринтианс». Футболист достался бразильскому клубу бесплатно.

Контракт нападающего с «Коринтиансом» рассчитан до конца сезона 2020. Ранее Вагнер Лав уже играл за «Коринтианс» в 2015 году. Также форвард известен по многолетним выступлениям в составе ЦСКА.

Em fotos, relembre como foi a primeira passagem de Vagner Love com a camisa do Timão! 🖤 📸 Daniel Augusto Jr & Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians#VaiCorinthians#SóLove pic.twitter.com/nvTACZs659 — Corinthians (@Corinthians) January 25, 2019

34-летний Вагнер Лав перешел в «Бешикташ» в январе 2018 года из «Аланьяспора». Сумма трансфера составила € 3 млн. Всего за стамбульский клуб он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 11 забитых мячей.

Также в своей карьере он выступал за «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн» и «Монако». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Коринтианса»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»