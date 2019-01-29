В «Коринтианс» вернулся Вагнер Лав

Автор: Владимир Шевелев 0

Вагнер Лав

Бразильский форвард «Бешикташа» Вагнер Лав перешел в «Коринтианс». Футболист достался бразильскому клубу бесплатно.

Контракт нападающего с «Коринтиансом» рассчитан до конца сезона 2020. Ранее Вагнер Лав уже играл за «Коринтианс» в 2015 году. Также форвард известен по многолетним выступлениям в составе ЦСКА.

34-летний Вагнер Лав перешел в «Бешикташ» в январе 2018 года из «Аланьяспора». Сумма трансфера составила € 3 млн. Всего за стамбульский клуб он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 11 забитых мячей.

Также в своей карьере он выступал за «Палмейрас», «Фламенго», «Шаньдун Лунэн» и «Монако». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер «Коринтианса»

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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