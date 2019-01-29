10 футбольных катастроф

Новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала летел в Уэльс для того, чтобы присоединиться к своему новому клубу, но частный самолет с аргентинским нападающим на борту пропал с радаров. Поисковая операция в проливе Ла-Манш за несколько дней ни к чему не привела. Печально, но авиакатастрофы – суровая реальность для спорта №1: в разное время в небе гибли и игроки, и целые команды, и их владельцы, и арбитры.

Вишай Шривадданапрабха

Где: Лестер, Англия

Когда: 27 октября 2018 года

Владелец «Лестера» улетал на собственном вертолете после каждого домашнего матча «лис». Сделал он это и в день ничьей с «Вест Хэмом» (1:1). Но из-за неисправности в управлении вертолет упал с высоты 60 метров и загорелся около «Кинг Пауэр Арены». Только через день командный сайт официально подтвердил смерть президента. Болельщики создали траурный мемориал в память о тайце около стадиона «Лестера», который посетили даже принц Уильям с супругой. А весь состав «лис» принял участие в похоронах Вишая в Бангкоке.

«Шапекоэнсе»

Где: Колумбия

Когда: 28 ноября 2016 года

Бразильский клуб отправился на первый финальный матч Южноамериканского кубка против местного «Атлетико Насьональ». В 18 км от аэропорта Медельина самолет врезался в гору. После катастрофы выжили всего 5 из 77 человек. Позже КОНМЕБОЛ совместно с руководством «Атлетико» решило наградить «Шапекоэнсе» международным трофеем.

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Владимир Петтай

Где: Петрозаводск, Россия

Когда: 20 июня 2011 года

Арбитр ФИФА летел домой из Владикавказа после празднования 50-летия директора «Алании» Александра Стельмаха. При заходе на посадку в Петрозаводске Ту-134 столкнулся с деревьями. Петтай стал одним из 47 погибших. Позже вдова судьи Надежда сообщила: «Вова мог ехать поездом после пересадки в Москве, но вдруг объявили: «Билеты на рейс есть».

Сборная Замбии

Где: Атлантический океан, около Габона

Когда: 27 апреля 1993 года

Замбийцы направились в Сенегал на отборочную игру ЧМ-1994. Еще до вылета сообщалось о проблемах с двигателем, но рейс с тремя дозаправками не отменили. Уже когда борт поднялся со второго аэродрома, в воздухе загорелся левый движок, и самолет упал в воду. Все 30 человек, находившиеся на борту, погибли. Форвард ПСВ Калуша Бвалия избежал гибели, так как летел на матч из Голландии. Позже он брал «серебро» и «бронзу» на кубках африканских наций.

Суринамские голландцы

Где: Парамарибо, Суринам

Когда: 7 июня 1989 года

Голландцы из европейских лиг часто летали на историческую родину, чтобы провести благотворительные матчи. Очередная встреча не состоялась из-за ошибки при посадке – самолет задел дерево. 187 погибших, в том числе и 15 футболистов, – эта авиакатастрофа стала самой крупной в истории Суринама. Руд Гуллит и Франк Райкард не оказались в числе жертв благодаря «Милану»: «россонери» не отпустили своих игроков во время межсезонья.

«Пахтакор»

Где: Днепродзержинск, Украинская ССР

Когда: 11 августа 1979 года

Ту-134А с 17 футболистами и членами тренировочного штаба «Пахтакора» летел в Минск на матч против местного «Динамо». Диспетчер поздно заметил лайнер из Челябинска, находящийся на одной высоте с «белорусским». В результате оба самолета взорвались при столкновении, никто из 176 пассажиров двух рейсов не выжил. Советские СМИ не освещали катастрофу, но на похороны погибших прибыло все партийное руководство Узбекистана.

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«Стронгест»

Где: Вилоко, Боливия

Когда: 26 сентября 1969 года

«Сильнейшие» возвращались в Ла-Пас после товарищеского матча. 26 сентября самолет исчез с радаров, когда в Боливии начался военный переворот. Его обломки нашли только на следующий день в деревушке около Анд. Таинственная смерть постигла 19 членов команды – футболистов, тренеров и руководителей. Всего погибло 74 человека. Многие экс-игроки «Стронгеста» после трагедии вернулись в клуб на пониженную ставку.

Сборная Дании

Где: Эресунн, Дания

Когда: 16 июля 1960 года

Восемь кандидатов в олимпийскую сборную отправились на контрольный матч перед римскими Играми-1960. Двадцатилетний член команды Эрик Дюреборг скандалил в аэропорту и был вычеркнут из числа сборников, что и спасло ему жизнь. Во время полета пилот не справился с управлением из-за плохих погодных условий. В итоге он стал единственным, выжившим после крушения. А датчане взяли «серебро» на футбольном турнире в Риме.

«Манчестер Юнайтед»

Где: Мюнхен, Германия

Когда: 6 февраля 1958 года

«Малыши Басби» возвращались из Белграда после ничьей с «Црвеной Звездой» и выхода в 1/2 КЕЧ. Самолет сел на дозаправку в Мюнхене и трижды пытался взлететь в условиях снегопада. Последняя попытка привела к столкновению с жилым домом и 23 погибшим (11 из них – игроки «МЮ» и работники штаба). Трагедии посвящено несколько художественных фильмов, которые критикуются за недостоверность фактов.

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«Торино»

Где: около Турина, Италия

Когда: 4 мая 1949 года

«Быки» летели домой после товарищеской игры с «Бенфикой». Когда самолет приближался к Турину, лайнер в условиях плохой видимости из-за тумана столкнулся с холмом и упал. Никто из находившихся на борту людей (31) не выжил. В оставшихся четырех турах сезона «Торино», усиленный игроками из «молодежки», набрал максимальное количество очков и занял первое место в первенстве в 4-й раз подряд. Восемнадцать футболистов стали чемпионами посмертно.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press