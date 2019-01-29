Сердар Азмун интересен «Байеру», «Вулверхэмптону» и «Брюгге»

Нападающим «Рубина» Сердаром Азмуном интересуются несколько европейских клубов. По информации источника, это «Байер», «Вулверхэмптон» и «Брюгге» заинтересованы в подписании иранского форварда.

«Рубин» ведет переговоры со всеми потенциальными покупателями, выбирая наиболее выгодный вариант.

Как сообщалось ранее, «Рубин» требует у «Андерлехта» более 10 млн евро за Азмуна. Футболистом также интересовался «Зенит».

Срок контракта Азмуна с «Рубином» истекает летом 2020 года. В 14 матчах РПЛ этого сезона 24-летний игрок забил 4 гола и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»