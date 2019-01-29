Супердень «Боруссии» Д, перестановки в «Ганновере» и возвращение «Хоффе». Главные события 19-го тура Бундеслиги

«Вердер» установил рекорд Бундеслиги. Петер Бош одержал первую победу на посту главного тренера «Байера». Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.

Первая победа — есть

Начало второго круга у «Байера» не задалось: встреча с «Боруссией» М была проиграна с минимальным преимуществом «жеребцов». В следующем матче повторить успех Менхенгладбаха сопернику не удалось. Парни Боша закатили в ворота «Вольфсбурга» три мяча и в турнирной таблице сократили отрыв от «волков» до одного очка. Команда Лаббадиа не смогла ничем ответить лихому Леверкузену. Все, что у них удалось — это подарить голландцу первую победу с «Байером».

Ну а радости фанатов «Байера» нет предела.

Супердень «Боруссии» Д

Разнос «Ганноверу» был обеспечен — пять мячей в ворота «девяносто-шестых» сделали этот день самым счастливым в истории «Боруссии». Ведь впервые с основания «черно-желтые» набрали 48 очков в 19 играх сезона. Кто же устанавливал суперрекорд? Хакими начинал «бомбежку» ворот «ганноверцев», продолжали лучшие друзья, Ройс и Гетце. Писщек нашел «хрустального» прямо у ворот Эссера, прокатил ему мяч вдоль защитников, и тот сработал на все сто. Завершали старания одноклубников Герейру и Витцель. На 90-й минуте «Боруссия» никуда не собиралась торопиться, но Санчо решил, что команде еще один гол не помешает. Он отдал передачу на бельгийца, и хавбек сразил «Ганновер» наповал.

«Хоффе» вернулся

Наверно, Нагельсманна мучила бессонница после встречи со «Фраубургом». Наконец-то, от его команды отлипло невезение. Практически два месяца «селяне» не могли перевернуть игру в свою пользу и завершали матч либо ничьей, либо поражением. К слову, за этот отрезок времени ничейных встреч у «Хоффе» набралось 7 штук из 12 матчей. Первый счастливый мяч во владения Шволова отправил Жоэлинтон, за ним подтянулся Крамарич, сделавший дубль, а жирную точку в игре поставил Демирбай. Но «бразильцы из Брайсгау» все-таки попортили кровь парням Нагельсманна: Хелер и Нидерлехнер отвоевали у «Хоффенхайма» два мяча. Но на большее команда Штрайха претендовать не смогла.

Сметаем «Штутгарт» на своем пути

«Бавария» снесла «Штутгарт». Счет открыл Алькантара: он влетел в штрафную, подобрал мяч, отскочивший от ног Левандовски, и точно прострелил в сетку. Следующими в очереди страйкеров оказались Горетцка и Гентнер. Да-да, футболист «Штутгарта» тоже был не прочь забить, но получилось это сделать только в свои ворота. Ну а полную капитуляцию парней Вайнцирля обеспечил поляк из Мюнхена. Форвард умчался вперед и в подкате отправил мяч в ворота «швабов».

Тень «баварцев»

Победа над «Аугсбургом» позволила «Боруссии» из Гладбаха вплотную подойти к «Баварии». Если парни Ковача «просядут», то «жеребцы» включат скоростной режим и постараются задержаться на месте вице-чемпиона. Первый тайм для Менхенгладбаха не оказался урожайным, но в концовке второго тайма на «отлично» сыграли Херманн и Вендт. Именно они достали для команды желаемые три очка.

Новость тура

Руководство «Ганновера» уже больше не могло сидеть на успокоительном. Вчера «девяносто-шестые» объявили о назначении на пост главного тренера команды Томаса Долля. Видимо, Андре Брайтенрайтер довел боссов клуба до ручки. Со старта сезона под его руководством «ганноверцы» одержали только две победы из 19 матчей чемпионата.

Рекорд тура

Ну хоть в чем-то бременский «Вердер» лучше остальных команд Бундеслиги. Команда Кофельдта единственная, кому удалось забить хоть один мяч во всех матчах чемпионата Германии.

Результаты 19-го тура

Герта — Шальке — 2:2(2:2)

(Коноплянка, 17, Ут, 44; Груич 39, Ибишевич, 45),

Байер — Вольфсбург— 3:0 (1:0)

(Хавертц, 45 — с пенальти, Фолланд, 62, Брандт, 88),

Майнц — Нюрнберг — 2:1 (1:1)

(Брошински, 12 — с пенальти, Казинс, 73; Маргрейтер, 43),

Хоффенхайм — Фрайбург — 4:2 (1:1)

(Жоэлинтон,19, Крамарич, 59 — с пенальти, 72, Демирбай, 85; Хелер, 42, Нидерлехнер, 77),

Боруссия М — Аугсбург — 2:0 (0:0)

(Вендт, 78, Херманн, 90),

Боруссия Д — Ганновер — 5:1 (1:0)

(Хакими, 24, Ройс, 60, Гетце, 62, Герейру, 67, Витцель, 90; Бакалож, 86),

Айнтрахт — Вердер — 2:2 (1:1)

(Эггенштайн, 27, Харник, 52, Ребич, 35, Аллер, 68 — с пенальти),

Бавария — Штутгврт — 4:1 (1:1)

(Алькантара, 5, Горетцка, 71, Левандовски, 85; Донич, 26, Гентнер, 55 — автогол),

РБ Лейпцинг — Фортуна — 4:0 (3:0)

(Поульсен, 2, 16, Конате, 9, Лаймер, 68)

Турнирная таблица

Бомбардиры: 13 — Йович («Айнтрахт»), 12 — Алькасер («Боруссия» Д), Левандовски («Бавария»), Ройс («Боруссия» Д).

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press