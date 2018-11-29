«Фратрия» запустила флешмоб против Дениса Глушакова

Во «Фратрии» запустили новый флэшмоб. Организация фанатов «Спартака» больше не хочет видеть Дениса Глушакова в красно-белой форме.

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«Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить свое мнение в связи с тем, что №8 до сих пор находится в нашем «Спартаке». Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом.

Надпись может быть сделана где и как угодно, даже простым маркером на листе бумаги, но не ограничивайте свои творческие способности! Важно участие каждого! Только вместе мы добьемся того, чтобы нас услышали!

Один за всех и все за одного! Того же, кто этот принцип нарушает, кто вредит своими действиями и разговорами, в «Спартаке» быть не должно! Мы хотим видеть сплоченную команду, в которой каждый знает, что на максимальный результат работают все! Мы за сильный и уверенный в себе «Спартак», мы за «Спартак» без Глушакова!», — говорится в заявлении организации.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: Инстаграм «Фратрии»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»