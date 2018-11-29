УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА

Автор: Дарья Григорьева 0

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Виктория» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 27 ноября 2018 г.

УЕФА завел дисциплинарное дело против ЦСКА. Это случилось по итогам матча Лиги чемпионов московского клуба с «Викторией» Пльзень.

Болельщики ЦСКА обвиняются в бросании предметов, а также выбегании на поле. Дело будет рассмотрено 13 декабря.

Ранее, УЕФА уже наказывал московский  клуб проведением домашнего матча еврокубков с частично закрытыми трибунами условно с испытательным сроком в один год.

Напомним, что 27 ноября в Лиге чемпионов  «Виктория» Пльзень выиграла матч против ЦСКА (2:1). В группе G «Виктория» занимает третье место с четырьмя очками. ЦСКА располагается на последней строчке с таким же количеством очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт УЕФА

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