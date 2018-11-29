Мадридский «Реал» нашел замену Луке Модричу в АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть Лондон. Датский плеймейкер попал в сферу интересов «Реала».

Как сообщает источник, королевский клуб рассматривает 26-летнего датчанина как приоритетный вариант на замену Луке Модричу, которому в сентябре исполнилось 33 года.

Однако «Тоттенхэм» намерен выручить за Эриксена минимум 250 миллионов евро. Контракт хавбека с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2020 года.

В текущем сезоне датчанин провел за «шпор» 10 игр в АПЛ и сделал четыре голевых передачи. Во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Интером» (1:0) гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»