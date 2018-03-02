Массимо Каррера: «Хотел бы видеть в своем составе Марио Фернандеса и Александра Головина»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что будет рад видеть в своей команде двух игроков ЦСКА Марио Фернандеса и Александра Головина. По его словам, оба футболиста способны проявить себя в европейских чемпионатах.

«В российском футболе много качественных футболистов. Это становится понятно спустя некоторое время работы здесь. Два игрока, способных покинуть Россию в ближайшее трансферное окно и заиграть в Европе? Марио Фернандес и Александр Головин – правый защитник и полузащитник ЦСКА соответственно. Я хотел видеть их в своем составе, но это оказалось невозможно», – сказал Каррера.

В нынешнем сезоне хавбек Головин провел в РФПЛ 17 матчей и отличился тремя забитыми мячами и таким же количеством голевых передач. Фернандес за 18 игр дважды становился ассистентом.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport