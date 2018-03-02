Дженнаро Гаттузо: «Я не считаю себя классным тренером»

Автор: Юлия Древова 0

Дженнаро Гаттузо

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о своих успехах на тренерском поприще. В ноябре 2017 года он сменил на этом посту Винченцо Монтеллу. 

«Не считаю себя классным тренером. Я уже не раз обламывал зубы, но мне еще многому предстоит научиться. За последние двадцать дней меня часто называли гуру тренерского цеха, но я таковым не являюсь. Мне еще нужно пооббиться.

За эти годы ничто не доставалось мне даром. Я выиграл скудетто на молодежном уровне, у меня был крайне тяжелый опыт за границей. Нельзя научиться на книгах по тактике, ты учишься на неудачах», – сказал Гаттузо.

После 26 туров россонери занимают в таблице Серии А седьмую позицию, набрав 44 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: RAI 

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