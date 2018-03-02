«Амкар» объявил об уходе Гаджи Гаджиева, Вадим Евсеев назначен исполняющим обязанности главного тренера

Автор: Евгений Морозов 0

Вадим Евсеев

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев покинул пермский клуб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Гаджиева Вадим Евсеев.

«И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась, в основном, именно в этом.

Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать самого наилучшего болельщикам «Амкара», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моем сердце», – сказал Гаджиев после своего ухода.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Амкара»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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