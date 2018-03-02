«Амкар» объявил об уходе Гаджи Гаджиева, Вадим Евсеев назначен исполняющим обязанности главного тренера

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев покинул пермский клуб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Гаджиева Вадим Евсеев.

«И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась, в основном, именно в этом.

Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать самого наилучшего болельщикам «Амкара», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моем сердце», – сказал Гаджиев после своего ухода.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Амкара»