Хосеп Гвардиола: «Уход Коутиньо не изменит мое мнение о «Ливерпуле»

Автор: Владимир Шевелев 0

Пеп Гвардиола

Несмотря на потерю Филиппе Коутиньо «Ливерпуль» остается топ-командой. Так считает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Я думаю, что «Барселона» подписала классного игрока, который идеально подходит тому стилю, в котором клуб хочет играть в течение последних 20 лет. Но у «Ливерпуля» теперь есть ресурсы, они пойдут за усилением. Юрген Клопп точно знает, что ему нужно делать. Они остаются топ-командой.

Они уже много раз играли в этом сезоне без Коутиньо из-за травм и других причин. И они всегда были хорошей, стабильной командой, поэтому уход Филиппе не изменит моё мнение о «Ливерпуле», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ после 22 игр, «Ливерпуль» — четвертое. Команды встретятся в очном противостоянии на «Энфилде», сегодня, в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: SportsMole

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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