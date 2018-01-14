Золото Фландрии. За что все обожают Кевина Де Брюйне

Когда-то фламандцы – исторические предки бельгийцев и голландцев – славились своей школой живописи. Вклад в мировую культуру таких мастеров, как Рубенс и Антонис ван Дейк, не забыт даже спустя 400 лет. Сегодня в Бельгии наступает ренессанс другого искусства – футбольного. Среди плеяды топ-игроков все сильнее выделяется один, чье имя скоро должно быть увековечено наравне с великими.

Предисловие

Достижения Бельгии в футболе на сегодня ограничиваются финалом Евро-1980 и 4-м местом на ЧМ-1986, а также скандальным «золотом» Олимпиады-1920. На 40-й минуте финального матча соперники – команда Чехословакии – при счете 0:2 отказались продолжать игру. Так была добыта единственная значимая победа бельгийцев. Скромно на фоне ближайших родственников – французов и голландцев.

У них нашлись люди, поднявшие уровень национальной игры на новую планку: в Голландии был Круифф, во Франции – Платини. В Бельгии игрока такого масштаба до сей поры не было. Знатоки, конечно, вспомнят Яна Кулеманса или Франки ван дер Эльста – больших футболистов по меркам страны, но не более. Был еще выдающийся вратарь Жан-Мари Пфафф, пошумевший в «Баварии», но все же голкипер и полевой игрок – разные жанры.

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Тем не менее успехи братьев фламандцев не могли не сказаться на Бельгии. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2002 году, когда было решено изменить систему подготовки молодых игроков. Технический директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Мишель Саблон собрал группу ученых из разных сфер спортивной науки и тщательно проанализировал ситуацию. «Выяснилось, например, что игрокам неинтересно бегать без мяча, на тренировках не хватало азарта. Поэтому мы разбили ребят до 7 лет на команды по пять человек, до 10 лет играли 8 на 8 и только затем – 11 против 11», – рассказывал Саблон в 2013 году.

Он разработал единую для всей Бельгии программу подготовки. Основную схему позаимствовали у голландцев: «Почему 4+3+3? Чтобы форварды лучше меняли позиции, больше действовали на флангах, чтобы в атаке активнее участвовали защитники, зная, что их подстрахуют. Более важной стала тактическая роль полузащиты. Прошло десять лет, и бельгийский футбол преобразился. Новое поколение игроков нарасхват».

Явление

Когда Саблон произносил эти слова, свежеиспеченный продукт его системы проводил первый полноценный сезон вне родины и срывал неистовые овации фанатов «Вердера». Рыжий парнишка, арендованный у «Челси», носился по всему полю, с азартом накручивал защитников, отдавал невероятные пасы рабонами, лупил по воротам с обеих ног и стал лучшим игроком бременцев по системе «гол+пас» (10+9). Не прошло и пяти лет, как им восхищаются миллионы любителей футбола; от него в восторге лучший тренер современности; его клуб уверенной поступью шагает ко всем возможным титулам; многие эксперты называют его лучшим в мире прямо сейчас.

Кевин Де Брюйне – не машина по штамповке голов, не система по отправке радиоуправляемых передач и не супердриблер с приклеенным к ноге мячом. Он игрок, возводящий футбол в искусство благодаря своей многогранности. Ключ Кевина к успеху – в том, что в нем сложились воедино черты характера настоящего чемпиона, которые он перенес на футбольное поле.

Страсть

Страсть видна в каждом его действии. Бельгиец получает огромное удовольствие от игры – от всего процесса, не только от голов. «Мне всегда больше нравилось отдавать пасы под удар, чем забивать самому. Это вызывает совершенно другие эмоции. Когда забиваешь гол, чувствуешь себя прекрасно, но отмечаться результативными передачами значит для меня нечто особенное. Многие слишком недооценивают эту работу. Точные пасы очень важны», – считает Кевин. Глядя на то, как Де Брюйне вкладывает мяч в ноги партнеров, все становится ясно без слов. Он не просто дает пас – он уважает коллегу передачей. Кевин нередко жертвует яркой индивидуальностью во благо общей цели: «Если нужно пробежать 100 километров для команды, я сделаю это». И это приносит плоды.

Одно его присутствие на поле заряжает остальных, ведь он всегда максимально поглощен игрой и требует того же от партнеров. Привычка постоянно руководить другими и что-то кому-то подсказывать делает Де Брюйне похожим на Йохана Круиффа. Сейчас ставить Кевина на одну ступень с великим голландцем – кощунство, однако нельзя не заметить, что у них действительно много общего. Показательна история, случившаяся почти 10 лет назад на тренировке «Генка»: 19-летний Де Брюйне при всех наорал на одного из лидеров команды Эльянива Барду. Кевину не понравилось отношение Барды к занятию, и ему было наплевать на то, что израильтянин на 10 лет старше. Подобные выходки были присущи молодому Круиффу, когда он с ходу принялся строить опытных партнеров по «Аяксу». Похоже, непризнание авторитетов в крови истинных фламандцев.

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Такая страсть не могла взяться из ниоткуда. «Я всегда следил за английской Премьер-лигой, ведь моя мать наполовину англичанка. Когда я был совсем мал, мы болели за «Ливерпуль», – признался Де Брюйне. Кевина заразил футболом его дед, живущий в Лондоне. Каждый год на Рождество ему приходили подарки с символикой «красных», а кумиром мальчика стал Майкл Оуэн. Фанатизм Де Брюйне доходил до абсурда: однажды он отказался идти кататься на горных лыжах с классом, потому что вычитал где-то, что в контракте Оуэна прописан запрет на экстремальные виды спорта. Как верный сателлит звездного форварда, он не мог себе позволить то, что было запрещено объекту его подражания. Кевин всегда был упрямым малым, что сыграло немалую роль в его становлении.

Своенравность

Де Брюйне начал заниматься футболом в детской школе «Гента» в 2000 году и сразу поставил тренеров в трудную ситуацию. С одной стороны, он был одним из наиболее одержимых учеников, подолгу остававшимся после занятий для отработки техники. С другой – его невозможно было заставить тренироваться так, как надо было наставникам: он все делал по-своему. «Кевин был упрямым как мул. Но именно это упрямство и этот характер сделали из него настолько сильного игрока», — вспоминал один из его первых тренеров Франк де Лейн. Попытки приструнить Кевина так ни к чему и не привели: в 14 лет он бросает академию «Гента» и всем назло решает переехать в Генк – подальше от родного города, хотя легко мог попасть в находящиеся поблизости «Андерлехт» и «Брюгге». К тому моменту он успел побывать на стажировке в «Арсенале», однако до переезда в Англию было еще далеко.

В Генке его определили в школьный интернат, и это время Кевин называет одним из самых трудных периодов. Из-за несовпадения в расписании большую часть времени он проводил в одиночестве, не имея возможности общаться со сверстниками за пределами поля. Родители помогли чем смогли – пристроили его в семью одного из партнеров по клубу. Однако характер Де Брюйне пришелся жильцам не по нраву: Кевин был молчалив и угрюм, при этом мог вспылить на ровном месте. Вскоре его попросили с вещами на выход, причем не напрямую, а через родителей, что очень задело юношу.

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Со временем Кевин все же сблизился с ребятами из академии «Генка». В частности, с талантливым долговязым вратарем Тибо Куртуа. Спустя годы их дружба дала трещину и стала одной из причин ухода Де Брюйне из «Челси». Как часто бывает, причиной стала женщина. В 2012 году Кевин встречался с Каролиной Лийнен и, как выяснилось позже, изменил ей с ее лучшей подругой. Каролина не нашла ничего лучшего, чем отомстить ему, переспав с Куртуа, игравшим на тот момент за «Атлетико». И хотя пресса утверждала, что партнеры по сборной помирились, Кевин предпочел как можно быстрее ретироваться из «Челси» в 2014 году, зная, что летом Тибо вернется из аренды. Сегодня проблема кажется исчерпанной: Кевин живет с бывшей легкоатлеткой Мишель Лакруа, воспитывает сына Мейсона и выглядит вполне счастливым.

Упорство

Конечно, на решение уехать из Лондона в первую очередь повлияли дурные отношения с Жозе Моуринью. Обожающий интриги португалец ожидаемо натолкнулся на упрямство Кевина, который всегда был против метода уничижающей критики. Он убежден, что излишнее давление только вредит: «Ошибка многих родителей состоит в том, что, отдавая сына в футбол, они хотят видеть свое чадо будущей звездой и потому постоянно предъявляют к ребенку завышенные требования, оказывают жесткое психологическое давление. А потом удивляются, почему их ребенок через 2–3 года начинает ненавидеть футбол».

Не стоит думать, что Жозе прошляпил будущую звезду: он прекрасно видел, на что способен бельгиец, иначе не стал бы чинить препятствия при его уходе. На Де Брюйне имел виды, к примеру, Клопп в «Боруссии», однако Моуринью заявил, что Кевин нужен ему самому. Но ужиться вместе упрямцам было невозможно. Особенно если учесть, что игроку постоянно кивали на его молодость, а он считал себя вправе перечить одному из самых авторитетных тренеров мира.

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Кевину еще повезло, что Маур не сгноил его на лавке. Сбежать из «Челси» помог экс-директор «Вердера» Клаус Аллофс, перешедший в «Вольфсбург». В сезоне-2012/13 он впечатлился Кевином в стане бременцев и, оказавшись в новом клубе, уболтал «волков» выложить за бельгийца рекордные для них 22 млн евро. За что по-хорошему должен был получить премию: благодаря этой покупке «Вольфсбург» занял второе место в Бундеслиге, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Новичка же признали футболистом года в Германии.

Судьба отмерила Кевину достаточно трудностей, но он не сломался. Бельгиец демонстрирует фантастические бойцовские качества. Сколько важнейших матчей он вытащил благодаря сольным перформансам – не сосчитать. В больших встречах Де Брюйне показывает свою лучшую игру, а это черта великих. Свежий пример – декабрьский матч с «Тоттенхэмом» и реакция Кевина на грубейший фол Деле Алли, чуть не сломавшего ему ногу. Это было правда чертовски больно. Те, кого сейчас называют величайшими в истории, от такого приема сделали бы тройное сальто и катались бы по газону еще минут …дцать. Но Де Брюйне даже не стал предъявлять никому претензий. Он просто встал, похромал пару минут, а потом подхватил мяч, пробежал полполя и забил. Вот что такое характер чемпиона.

Многогранность

Одним из первых тренеров Кевина в «Генке» был сторонник контратакующей игры Франк Веркотерен (тот самый – из «Крыльев Советов»). С самого начала Де Брюйне пришлось вписываться в непривычную схему 4+4+2, однако это не помешало ему закрепиться в основе на левом фланге полузащиты. Оказавшись в «Вольфсбурге» Дитера Хеккинга, он превосходно справился с ролью плеймейкера в 4+2+3+1. Сегодня в «Манчестер Сити» Кевин может ударно сыграть как минимум на трех позициях в предлагаемых Гвардиолой схемах, чаще всего занимая ту, которую они с Пепом называют «свободной восьмеркой с правом много передвигаться по всему полю».

Движение – важнейшее качество Де Брюйне, которое тонко подмечал Хеккинг: «Кевин – феномен. Он появляется на любом участке поля, потом исчезает и снова появляется в нужном месте в нужное время. Он идеальный игрок в моменты перехода из обороны в атаку. Он на фантастическом уровне чувствует пространство. Соперники просто-напросто не понимают, как против него обороняться». Кто не замечал этого раньше, просто обратите внимание, как часто Кевин оказывается без опеки на свободном пространстве. Это удивительно, если учесть, что все прекрасно понимают исходящую от него опасность

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А ведь ему присущи и умопомрачительная культура паса, и отменный удар с обеих ног, и потрясающая игра на перехватах. Последний пункт достоин отдельного абзаца. Главная слабость всех современных футбольных прим – неумение или нежелание отбирать мяч. Если кто-то обвиняет Де Брюйне в неумении обороняться, то он плохо смотрит футбол. Бельгиец – первый, кто включается в прессинг при потере мяча, а его навыков чтения игры хватает, чтобы совершать огромное количество перехватов и отборов. Это большой плюс для любой команды, а уж для команды Гвардиолы с его правилом шести секунд – и подавно.

Помимо прочего, в Кевине подкупает его «обыкновенность» и отсутствие стремления быть похожим на селебрити. Он не накачанный суператлет и не поцелованный Богом сверхбыстрый хоббит; он не слоняется по клубам, не вляпывается в скандалы, не забивает тело идиотскими татуировками, не меняет стрижки каждую неделю и не совершает прочей ерунды ради того, чтобы о нем говорили. Он просто играет – настолько круто, что больше ничего не требуется. Ведь все гениальное просто, и в этом есть один из главных принципов большого искусства. И если Марадону называли Микеланджело от футбола, почему бы Де Брюйне не стать футбольным Рубенсом.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Видео: Youtube

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