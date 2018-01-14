Дэвид Мойес предложил сократить зимнее трансферное окно до одной недели

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хочет, чтобы зимнее трансферное окно стало короче. Он выразил мнение, что сокращение продолжительности январского трансферного окна до одной недели упростит ситуацию для задействованных клубов.

«Я думаю, что нам нужно что-то изменить. Я не думаю, что нам нужен месяц на зимнее окно. Мы должны, вероятно, сократить его до недели, и тогда у нас не будет всех этих проблем.

Такая система ускорит трансферный процесс и сделает его намного проще. Клубы будут стараться делать всю работу максимально быстро. А если не успеют, значит, не успеют», — сказал Мойес.

Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standard

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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