Игрок «Ахмата» Габриэль Торже продолжит карьеру в Турции

Автор: Никита Пронин 0

Габриэль Торже

Полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже продолжит выступать в чемпионате Турции. Футболист принял предложение «Аланьяспора».

Габриэль Торже подписал контракт с турецким «Аланьяспором». В подписании румынского полузащитника лично был заинтересован главный тренер турецкого клуба Хикмет Караман.

В первой половине сезона Торже провел в аренде в «Карабюкспоре», где за 15 матчей забил 3 гола и 2 раза ассистировал партнерам. За «Ахмат» румын провел 10 матчей в сезоне 16/17 и отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Fanatik

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