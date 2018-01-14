Защитник «Ромы» Эмерсон привлек внимание сразу трех клубов

Автор: Никита Пронин 0

Эмерсон Палмиери

Бразильский защитник «Ромы» Эмерсон вошел в список интересов сразу трех клубов. Игроком интересуются «Ювентус», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

«Ювентус», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» будут бороться за защитник «Ромы» Эмерсона. Для туринского клуба футболист может стать заменой Алексу Сандро, который вероятно покинет «Юве». Transfermarkt оценивает Эмерсона в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Эмерсон сыграл всего 1 матч в Серии А, так как недавно восстановился от травмы передней крестообразной связки полученной еще в мае 2017 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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