Маурицио Сарри может сменить Роберто Манчини в «Зените»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри является кандидатом на пост главного тренера «Зенита». Сейчас команду тренирует Роберто Манчини.

По сообщениям СМИ, Маурицио Сарри является главным кандидатом, который может сменить Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита». Чуть ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Италии.

Сарри также интересен лондонскому «Челси». В контракте итальянского тренера есть пункт об отступных в размере 8 миллионов евро. Президент «Наполи» намерен заключить новый контракт с Сарри, где зарплата Маурицио составит 3 миллиона евро, что в двое превышает нынешнюю.

В текущем сезоне Серии А «Наполи» лидирует после 20-ти туров с 51 очком. На втором месте расположился «Ювентус» с 50-ю баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport