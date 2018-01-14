Базовые ставки. Где будут жить и работать сборные ЧМ-2018

Для 32 участников чемпионата мира-2018 Россия подготовила 60 баз, где сборные могут жить и тренироваться во время турнира. Почти все уже определились с местом своей дислокации. Еженедельник «Футбол» называет явки национальных команд и оценивает их выбор.

ПОДМОСКОВЬЕ

Россия. Новогорск, Олимпийская база

Российская футбольная сборная давно мечтала обзавестись собственной базой. Во времена Романцева команда жила в подмосковном санатории «Бор». При Хиддинке, Адвокате и Капелло обитала в гостиницах в центре Москвы. Перед домашним чемпионатом мира наконец-то осела в Новогорске. Здесь для нее полностью реконструировали отдельный корпус, превратив его в четырехзвездочный отель. Рассказывают, что главный тренер сборной Станислав Черчесов сам утверждал даже цвет стен в номерах игроков. Здесь же построено два футбольных поля, рядом все условия для восстановления и несколько корпусов для других видов спорта. Все это обошлось в 400 млн рублей.

Мексика. Новогорск, база «Динамо»

Мексиканцы будут жить буквально по другую сторону забора от российской сборной. База «Динамо» считается одной из самых лучших в России: много полей, бассейн, современное медицинское оборудование и всего несколько минут до аэропорта Шереметьево.

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Перу. Шереметьево, Sheraton Moscow Sheremetyevo

В этом отеле сборная России собиралась, перед тем как лететь куда-либо на матчи или сборы. Здесь же останавливаются клубы, заехавшие в Москву на день-два. Всего в нескольких километрах — аэропорт. Хотя этом есть и неудобство: шум от самолетов.

Португалия. Кратово, УТЦ «Сатурн»

Криштиану Роналду и его партнерам выбрали классную базу, но она находится в одном из самых «пробочных» мест Подмосковья. Добираться туда непросто, но все сборные на ЧМ-2018 будут сопровождать машины ГИБДД.

Аргентина. Бронницы, учебно-тренировочный центр ГУОР

Лионель Месси будет жить всего в нескольких десятках километров от Роналду. Проблемы с доступностью все те же.

Бельгия. Нахабино, Moscow Country Club Nakhabino-1

Одно из самых пафосных мест отдыха в Подмосковье: пятизвездочный отель, коттеджи, комплекс бань, бассейн.

Франция. Истра, Hilton Garden Inn New Riga

Французы будут соседями бельгийцев – они расположатся всего в нескольких километрах друг от друга.

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Германия. Ватутинки, база ЦСКА

Один из самых скромных вариантов размещения в Подмосковье. Чемпионы мира сначала думали поселиться в Сочи, но потом решили обосноваться в Новогорске.

Тунис. Первомайское, Imperial Park Hotel & SPA

Роскошно, пафосно, дорого. Большой пятизвездочный отель, где может быть шумно для футбольной команды

Иран. Баковка, база «Локомотива»

Небольшая по территории база по соседству с домом Иосифа Кобзона. Гулять здесь негде, зато футбольные поля прямо у порога.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Англия. Репино, ForRestMix Club Sport & Relax

Любимое дачное место петербуржцев с вековой историей на берегу Финского залива. До центра Питера – порядка 50 км, до аэропорта – чуть больше 60 км, то есть час пути. Бассейн, СПА, пятизвездочный сервис… Англичане знали где селиться.

Хорватия. Курорт «Лесная рапсодия»

Хорваты – соседи англичан. Набор услуг примерно тот же, только до моря далековато и до аэропорта добираться часа полтора. Плюсы – экология и удаленность от суеты.

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Коста-Рика. Hilton Saint Petersburg ExpoForum

Отель прямо под боком у питерского аэропорта со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. И вид из окон так себе: самолеты и город на горизонте.

Южная Корея, отель «Новый Петергоф»

Современный СПА-отель в трехстах метрах от знаменитого парка «Петергоф». Корейцам должно понравиться.

СВЕТЛОГОРСК

Сербия. Falke Resort

Самая западная точка ЧМ-2018. Сербия второй, то есть ключевой, матч играет в Калининграде со Швейцарией, этим и предопределен выбор базы. Но на нее нацеливались многие сборные.

ТОЛЬЯТТИ

Швейцария. Toliatti Resort

Очень странный выбор: промышленный город, до аэропорта – час, а в расположенной неподалеку Самаре Швейцария сыграет в лучшем случае только в 1/8 финала, и то если займет в своей группе Е 1-е место (там у них еще Бразилия, Сербия и Коста-Рика).

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АНАПА

Дания. Beton Brut Hotel

Отель на берегу Черного моря, в 5 км от аэропорта. Все хорошо, только Дания в группе играет в Саранске, Самаре и Москве. И ни разу в Сочи.

ГЕЛЕНДЖИК

Швеция. Kempinski Grand Hotel Gelendzhik

Огромный отель на 400 номеров с кучей соблазнов. Не самая лучшая идея, чтобы разместиться там в разгар курортного сезона в России.

СОЧИ

Бразилия. Swissotel Resort Sochi Kamelia

Фешенебельное местечко в самом центре Большого Сочи. Но рядом – море и тренировочное поле, а также солнечная погода: не зря бразильцы охотились за этим вариантом.

Польша. Hyatt Regency Sochi

Огромное здание на берегу моря в самом центре Сочи. Может быть, и ничего вариант, вот только до тренировочного поля надо ехать на автобусе минут 15–20.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Уругвай. Спортивный центр «Борский»

Очень скромный трехзвездочный вариант. Зато в уединении, с тренировочными полями прямо под боком и со всеми условиями для восстановления.

КАЗАНЬ

Австралия, база ХК «АК Барс»

Скромно, но со вкусом и со всеми условиями для тренировок. Тем более раз условия базы «АК Барса» подходят звездным хоккеистам КХЛ, то и австралийцы наверняка будут довольны.

Колумбия. (?)

Колумбия пока определилась только с городом, и выбор понятен: первый матч ей играть в Саранске, второй – в Казани, третий – в Самаре.

САРАНСК

Панама. «Олимпийский спортивный центр»

Панамцы, видимо, далеки от всех олимпийских разборок. Иначе бы испугались поселиться в месте, которое считается центром российского допинга: именно здесь воспитались знаменитые ходоки Чегина.

ГРОЗНЫЙ

Египет. Hotel Grozny City

Грозный очень хотел не остаться в стороне от ЧМ-2018 и с самого начала заявил о желании пригласить к себе сборную из мусульманской страны. Возможно, здесь же будет базироваться и Саудовская Аравия.

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ВОРОНЕЖ

Марокко, Marriott

Марокканцы пока до конца не определились с отелем, зато точно решили, что Воронеж – это то, что надо. Отсюда они будут летать в Питер, Москву и Калининград.

КРАСНОДАР

Испания. (?)

Испанцы еще не определились с базой, хотя многие считают, что они выберут ультрасовременный комплекс «Краснодара». Может, их смущает, что у владельца «быков» Сергея Галицкого установлены камеры, с помощью которых он следит за всеми тренировками своей команды?

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НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ:

Исландия

Сенегал

Нигерия

Саудовская Аравия

У всех неопределившихся остается еще пара месяцев, чтобы сделать окончательный выбор.

Внимание: картинка кликабельна!

Текст: Константин Иванов

Фото: Еженедельник «Футбол», Global Look Press

Константин Иванов Корреспондент еженедельника «Футбол»