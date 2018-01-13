Фернандо: «В «Спартаке» расизма нет. У нас дружная семья»

Полузащитник «Спартака» Фернандо отрицает проявления расизма в московской команде. В видеоролике, опубликованном в официальном твиттере красно-белых, футболист отмечает дружественную атмосферу в клубе.

«В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья», — говорит Фернандо.

Напомним, что ранее в твиттере появился ролик, в котором хавбек Фернандо и нападающие Луис Адриано и Педро Роша тренируются, а снимающий их защитник Георгий Джикия за кадром шутит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка».

Видео вызвало резонанс в западных СМИ, которые призвали «Спартак» извиниться за расистский комментарий и удалить твит.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФК «Спартак»