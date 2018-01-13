Янн М’Вила потребует у «Рубина» денежную компенсацию за невыплаченную зарплату

Хавбек «Сент-Этьена» Янн М’Вила готов добиваться от «Рубина» причитающихся ему денег. Как утверждает 27-летний француз, он с осени не получал зарплату в казанском клубе и уже сообщил об этом в УЕФА.

Игрок будет требовать от бывшей команды свою зарплату за время действия контракта и бонусы.

Согласно экспертной оценке, «Рубин» должен выплатить полузащитнику порядка 10 млн евро. Однако генеральный директор клуба Рустам Саяхов опроверг эту информацию.

«Контракт «Рубина» с Янном М’Вила был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Мы не можем озвучивать сумму, которую клуб будет должен выплатить игроку, но она значительно меньше, чем 10 миллионов евро. Спрос на М’Вила от других клубов был, но игроку не удалось договориться по зарплате», — рассказал Саяхов.

Напомним, Янн М’Вила расторг соглашение с казанцами и перешел во французский клуб на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press

Источник: Бизнес Online