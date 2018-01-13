Павел Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане

Форвард московского «Динамо» Павел Поребняк может стать игроком казахстанского «Кайрата». Контракт 34-летнего футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета.

Нападающий не поехал вместе с командой на первый зимний сбор и остался тренироваться в Москве.

Напомним, что руководство бело-голубых продолжает расследование по факту отъезда Погребняка в Турин на встречу серии А «Ювентус» – «Интер» (0:0) в день матча 20-го тура российского чемпионата с «Анжи» (2:0).

В текущем сезоне нападающий отыграл в РФПЛ 17 матчей и отметился одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: KazFootball.kz