В Саудовской Аравии женщины впервые в истории посетили футбольный матч на стадионе

В Саудовской Аравии на матче национального чемпионата по футболу «Аль-Ахли Джидда» – «Аль-Батин» присутствуют женщины. Это первый подобный случай в истории страны. Женщинам также разрешат посетить еще одну игру на следующий день и еще одну – 18 января.

Решение разрешить женщинам посещать футбольные матчи входит в программу властей Саудовской Аравии по расширению их прав.

Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, правящий с начала 2015-го, расширил их ограниченные права: например, уже в 2018 году женщины смогут самостоятельно управлять автомобилями, ходить на стадионы, в рестораны и кинотеатры, а ученицам государственных школ разрешено заниматься спортом.

В трех городах – Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джидде – переоборудовали стадионы, чтобы создать специальные сектора для болельщиц. Для женщин разработана отдельная билетная программа, их пропускают на трибуну через электронные ворота.

Фото: Global Look Press

Источник: Arab News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»