Лионель Месси — первый игрок в истории, чей оклад превышает 100 млн евро в год

Так кто же самый высокооплачиваемый футболист на Земле? Стало известно, что реальный оклад нападающего Лионеля Месси в «Барселоне» гораздо выше того, о котором сообщалось прежде.

В предварительной версии контракта Месси, попавшей в руки журналистов, говорится, что заработная плата аргентинца, которую летом 2017 года согласовали клуб и отец игрока, составляет более 400 миллионов евро за четыре года. Официально о подписании данного договора было объявлено в середине текущего сезона.

Никогда прежде футболисты не получали свыше 100 миллионов за сезон. Стоит отметить, что сумма указана до вычета налогов, а чистый оклад Лионеля составляет менее 50 млн в год. Но с учетом бонусов форвард может зарабатывать более 122 млн евро «грязными» в год.

В текущем сезоне Лео Месси провел 18 игр в испанской Примере, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»