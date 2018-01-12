«Крылья Советов» не планируют возвращать Александра Анюкова

Автор: Владимир Шевелев 0

Александр Анюков

Появилась информация о возможном возвращении в Самару защитника «Зенита» Александра Анюкова. Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал появившуюся информацию.

«Анюков в «Крыльях» – это все пока только разговоры. Никаких вариантов нет. «Крылья» не выходили на Александра с предложением. И таких планов нет», – заявил Шляхтин.

Ранее стало известно, что Анюков не поедет с «Зенитом» на первый зимний сбор в ОАЭ.

В текущем сезоне «Крылья Советов» занимают третье место в ФНЛ, набрав 51 очко после 25 туров.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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