«Крылья Советов» не планируют возвращать Александра Анюкова

Появилась информация о возможном возвращении в Самару защитника «Зенита» Александра Анюкова. Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал появившуюся информацию.

«Анюков в «Крыльях» – это все пока только разговоры. Никаких вариантов нет. «Крылья» не выходили на Александра с предложением. И таких планов нет», – заявил Шляхтин.

Ранее стало известно, что Анюков не поедет с «Зенитом» на первый зимний сбор в ОАЭ.

В текущем сезоне «Крылья Советов» занимают третье место в ФНЛ, набрав 51 очко после 25 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»