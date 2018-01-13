Новый тренер для «Реала», возможный трансфер Неймара в испанский топ-клуб. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 января.

1. «Реал» может приобрести Неймара за 400 млн евро.

Руководство мадридцев намерено купить бразильца не позднее лета 2019 года.

2. «Интер» заинтересован в приобретении Мануэла Фернандеша.

«Нерадзурри» сделали запрос по поводу трансфера 31-летнего игрока.

3. Йоахим Лев может возглавить «Реал» после Зинедина Зидана.

СМИ все чаще говорят о возможной отставке Зидана, поскольку «сливочные» в этом сезоне выступают в Примере не лучшим образом.

4. Лионель Месси стал первым игроком в истории, чей оклад превышает 100 млн евро в год.

С учетом бонусов форвард может зарабатывать более 122 млн евро в год.

5. В Саудовской Аравии женщины впервые в истории посетили футбольный матч на стадионе.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1