УЕФА объявил состав символической сборной года

УЕФА представил команду года во версии болельщиков. Состав символической сборной 2017 года определялся путем голосования, в котором приняли участие 798 149 интернет-пользователей.

Итоговый состав команды года выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Полузащитники: Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»), Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Наибольшее число голосов было отдано за Рамоса (73,7% от общего числа). На втором месте оказался Марсело (70%). Тройку замкнул Месси (59,8%).

УЕФА проводил подобный опрос среди болельщиков уже в 17-й раз. При этом, отмечается, что эта символическая сборная не конкурирует с общепризнанными футбольными наградами и не отражает официальную позицию Союза европейских футбольных ассоциаций.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА