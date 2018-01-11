Хавьер Маскерано перейдет в китайский клуб

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано станет игроком китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун». Клубы согласовали условия сделки.

Многолетний ветеран обороны «Барселоны» Хавьер Маскерано продолжит карьеру в Китае. «Барселона» и «Хэбэй Чайна Форчун» согласовали трансфер аргентинца. Сумма сделки составит 10 миллионов евро.

Напомним, что «каталонцы» официально объявили о подписании молодого защитника «Палмейраса» Йерри Мины.

Маскерано выступал за «Басрелону» с 2010 года. В предыдущем сезоне футболист забил единственный гол за «сине-гранатовых», а также оформил три голевых паса. В нынешнем сезоне игрок провел 7 матчей в Ла Лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport