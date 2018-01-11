Самый возрастной футболист в мире Кадзуеси Миура продлил контракт с японской «Йокогамой»

«Йокогама», выступающая во втором дивизионе чемпионата Японии, подписала новый контракт с нападающим Кадзуеси Миурой. 50-летний форвард является самым возрастным профессиональным футболистом мира.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца года. Этот сезон станет 33-м в карьере Миуры.

В прошедшем сезоне нападающий провел 12 матчей и отметился голом в ворота «Тесла Кусацу».

Также в активе форварда 89 матчей за национальную сборную, за которую он забил 55 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC