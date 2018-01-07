Курбан Бердыев оставит в «Рубине» только четырех легионеров

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился трансферными планами клуба. По словам наставника казанцев, на продажу будет выставлено большинство иностранных игроков.

«Мы с оптимизмом сморим на сборы. Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе новые команды.

Из легионеров едут только Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гёкдениз Карадениз и Сердар Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся.

Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но мы возьмем только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Мориц Бауэр, мы вернем Виталия Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются», — отметил Бердыев.

Напомним, после 20 туров РФПЛ «Рубин» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы с 23 набранными очками.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Рубин»