Леди Гага записала гимн для ЧМ-2018

Американская певица Леди Гага может исполнить официальный гимн ЧМ-2018. Песня уже записана и ожидает одобрения ФИФА.

По словам музыкального продюсера Надира Хайята, более известного, как RedOne, в случае, если исполнительница получит отрицательный ответ на свою заявку из Международной федерации футбола, болельщики все равно смогут услышать композицию. Певица включит ее в новый сольный альбом.

В феврале прошлого года Леди Гага выступала в перерыве Супербоула.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star