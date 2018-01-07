«Эвертон» нацелился на Эмилиано Ригони

Автор: Юлия Древова 0

Эмилиано Ригони

Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони попал в сферу интересов «Эвертона». Английский клуб планирует договориться о трансфере 24-летнего аргентинца в летнее трансферное окно. 

Руководство «ирисок» готово заплатить отступные, прописанные в контракте футболиста. По информации журналиста The Gazette Джерарда Лили, они составляют порядка 40 млн евро.

Напомним, Ригони переехал в Санкт-Петербург из аргентинского «Индепендьенте» в августе 2017 года. Полузащитник отыграл за сине-бело-голубых 16 матчей, забил в Лиге Европы шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста The Gazette Джерарда Лили

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