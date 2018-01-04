Янн М’Вила в ближайшее время перейдет в «Сент-Этьен» бесплатно

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила продолжит карьеру в «Сент-Этьене». Ожидается, что трансфер будет оформлен до конца недели.

Казанский клуб в ближайшее время должен договориться о расторжении контракта с игроком, после чего он бесплатно сможет перейти во французскую команду.

Ранее Мвила попросил УЕФА разорвать контракт с «Рубином» из-за того, что клуб несколько месяцев не выплачивает заработную плату.

Также появилась информация, что француз уже согласовал условия контракта с «Сент-Этьеном». Мвила знаком с главным тренером команды Жан-Луи Гассе, который работал в свое время в тренерском штабе сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»