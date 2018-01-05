«Челси» намерен пригласить Диего Симеоне летом

Автор: Евгений Морозов 0

Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне по-прежнему находится в сфере интересов «Челси». Лондонцы планируют назначить аргентинца по окончании сезона после расставания с нынешним главным тренером команды Антонио Конте.

Ожидается, что «Челси» расторгнет контракт с итальянцем по обоюдному согласию из-за расхождений по трансферной политике и структуре управления клубом.

Симеоне – приоритетный вариант для «Челси». Лондонцы хотели пригласить его еще два года назад, но аргентинец решил остаться в мадридском клубе. В сентябре 2017-го он продлил соглашение с «Атлетико» до 2020 года.

После 22 туров «Челси» занимает в таблице АПЛ 3-е место.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Times

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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