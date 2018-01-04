Роберт Просинечки возглавил сборную Боснии и Герцеговины, Элвер Рахимич вошел в тренерский штаб

Роберт Просинечки официально назначен новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины. 48-летний специалист будет руководить командой в отборочном цикле Евро-2020.

В тренерский штаб Просинечки вошли четыре ассистента, в том числе бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич.

Завершивший игровую карьеру в 2014 году Рахимич, проведший за сборную Боснии 40 матчей, с 2015 года работал тренером в академии московского клуба.

Роберт Просинечки, будучи игроком, на ЧМ-98 занял третье со сборной Хорватии.

Фото: Global Look Press

Источник: Федерация футбола Боснии и Герцеговины

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»