Роберт Просинечки возглавил сборную Боснии и Герцеговины, Элвер Рахимич вошел в тренерский штаб

Автор: Владимир Шевелев 0

Роберт Просинечки

Роберт Просинечки официально назначен новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины. 48-летний специалист будет руководить командой в отборочном цикле Евро-2020.

В тренерский штаб Просинечки вошли четыре ассистента, в том числе бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич.

Завершивший игровую карьеру в 2014 году Рахимич, проведший за сборную Боснии 40 матчей, с 2015 года работал тренером в академии московского клуба.

Роберт Просинечки, будучи игроком, на ЧМ-98 занял третье со сборной Хорватии.

Фото: Global Look Press
Источник: Федерация футбола Боснии и Герцеговины

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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