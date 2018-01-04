Сорокин назначен председателем оргкомитета ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин распоряжением правительства Российской Федерации назначен председателем оргкомитета. Этот пост ранее занимал вице-премьер РФС Виталий Мутко, который исключен из состава наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018.

«Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета. Проект в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем», — заявил Виталий Мутко.

Напомним, Виталий Мутко в конце 2017 года приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза на полгода. Исполняющим обязанности главы РФС стал гендиректор Александр Алаев.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России.

Источник: ТАСС

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