Хосеп Гвардиола: «Судьи должны защищать футболистов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:0) вновь призвал судей защищать футболистов от грубой игры. В этой встрече получили травмы Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне.
«Судьи, пожалуйста, вы должны защищать игроков. Нам везло в отношении травм в матчах против «Тоттенхэма» и «Ньюкасла», сегодня нам не повезло. Судьи должны защищать футболистов. Мы знаем, насколько важен физический компонент в английском футболе.
Но из-за грубой игры клубы теряют важных футболистов, и это не только «Манчестер Сити». Повторы говорят сами за себя. Нам нужно защищать игроков», – сказал Гвардиола.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC