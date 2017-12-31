C Новым футбольным годом!

Друзья, наступает новый 2018-й год!

Нас ждет много спортивных событий, главным из которых станет чемпионат мира по футболу. Впервые он пройдет в России. Одиннадцать городов нашей страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Саранск, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, примут турнир. В Россию приедут сильнейшие сборные планеты и их болельщики, чтобы участвовать в настоящем празднике.

Это будет незабываемое и яркое зрелище! Чемпионат мира станет турниром мечты! Мечтайте и побеждайте вместе с еженедельником «Футболом»!

С Новым футбольным годом!

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1