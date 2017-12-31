Леон Горецка летом перейдет в «Баварию»

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка определился со своим будущим. Летом он перейдет в «Баварию».

22-летний немец имел на руках предложения от многих топ-клубов Европы, однако по-настоящему рассматривал только варианты с «Баварией», «Ливерпулем» и «Барселоной».

Английскому клубу хавбек отказал почти сразу, а «Барселона» получила отказ чуть позже. Горецка принял решение не покидать чемпионат Германии, поэтому лучшим для него решением сейчас является переход в «Баварию», с которой у футболиста уже существует договоренность. Он присоединится к мюнхенцам в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Леон Горецка провел за «Шальке» 11 матчей в Бундеслиге и забил четыре гола.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»