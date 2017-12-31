Компания Nike преждевременно отправила Филиппе Коутиньо в «Барселону»

Автор: Юлия Древова 0

Коутиньо

Компания Nike, которая является техническим спонсором «Барселоны», опубликовала на своем сайте предложение приобрести форму клуба с именем хавбека Филиппе Коутиньо. Напомним, 25-летний бразилец пока остается игроком «Ливерпуля».

«Филиппе Коутиньо готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» с именем Волшебника. Бесплатный подбор дизайна только до 6 января», — говорилось в сообщении Nike.

Позже публикация была удалена с сайта.

Как сообщалось ранее, в январе сине-гранатовые могут заплатить за полузащитника мерсисайдцев 150 млн евро. Коутиньо уже занялся поисками дома в столице Каталонии.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportbible

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