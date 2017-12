Компания Nike преждевременно отправила Филиппе Коутиньо в «Барселону»

Компания Nike, которая является техническим спонсором «Барселоны», опубликовала на своем сайте предложение приобрести форму клуба с именем хавбека Филиппе Коутиньо. Напомним, 25-летний бразилец пока остается игроком «Ливерпуля».

«Филиппе Коутиньо готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» с именем Волшебника. Бесплатный подбор дизайна только до 6 января», — говорилось в сообщении Nike.

HOLY SHIT NIKE CONFIRMED COUTINHO TO BARCELONA ON THEIR SITE https://t.co/4ZnI7kpLE2 pic.twitter.com/2iTrZuMonu

— Danny Rai (@R9Rai) December 31, 2017