«Манчестер Юнайтед» снова лишился Златана Ибрагимовича из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выбыл из состава на месяц. Кроме того, повреждение получил еще один форвард «красных дьволов» Ромелу Лукаку.

«С учетом того, как Лукаку покинул газон, он пропустит минимум два матча. Обычно так и происходит. Ибрагимович выбыл примерно на месяц. Я бы не исключил возможных трансферов в январе», — отметил главный тренер команды Жозе Моуринью.

Характер травмы Ибрагимовича не уточняется. Швед пропустил последний матч с «Саутгемптоном» (0:0), в котором и получил повреждение Лукаку после столкновения с игроком соперников.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ с 44 набранными очками.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC