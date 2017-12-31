Месси, дай лапу! Для кого из футболистов год Собаки станет особенным 

Наступающий 2018 год пройдет под знаком Собаки. Не пугайтесь, это не гороскоп. На самом деле некоторые футболисты особенно трепетно относятся к своим домашним питомцам, а СМИ все больше узнают о младших братьях игроков. «90 минут» рассказывает о самых популярных заводчиках собак в мире футбола.

Иско и Месси

Иско до сих пор вынужден оправдываться за кличку своего пса. Игрок «Реала» назвал своего лабрадора Месси. Из-за своего выбора футболист до сих пор испытывает проблемы. Например, Иско рассказывал, что не гуляет по улицам со своим псом, потому что не может кричать «Месси!» в людном месте. Веская причина. Но в свое оправдание полузащитник поведал, что Месси до мозга костей мадридист: «Все мои собаки болеют за «Реал». Даже Месси. Он болеет за «сливочных» с тех пор, как родился». Загадка, как полузащитник проверил этот факт.

Сборная лучших текстов еженедельника «Футбол» за 2017 год

К слову, у самого Лионеля Месси дома живет мастиф, подаренный его женой Антонеллой. Пес уже практически размером с самого игрока. Зовут его Халком. Нет, это не круговорот собак и футболистов: мастиф назван всего лишь в честь зеленого героя комиксов Марвел.

Маммана и пропавшие бульдоги

Забавная история с домашними питомцами произошла в начале этого сезона. Новичок «Зенита» Эмануэль Маммана разместил в инстаграме объявление о пропаже двух французских бульдогов. Аргентинец обещал вознаграждение тем, кто поможет найти собак. 3000 евро за каждого пса, к слову. История тут же получила отклик, и уже через пару часов бульдоги были найдены, а футболист поблагодарил всех фанатов за активность. Однозначно эта парочка может носить гордое звание самых известных питомцев в российском футболе.

Кейн и два лабрадора

Харри Кейн не против наколотить побольше голов, а потом вернуться домой к двум своим лабрадорам — Брэди и Уилсону. Это не рандомные имена. Игрок «Тоттенхэма» — большой фанат американского футбола, а Том Брэди и Тавон Уилсон — его любимые футболисты. Кейн часто делится фотографиями своих псов, одетых в форму New England Patriots, а во время просмотра прошлого Суперкубка и вовсе разукрасил собак краской для лица. К счастью, борцы за права животных не взбунтовались, а «патриоты» одержали победу. «Если мне нужно расслабиться, я гуляю со своими собаками или же играю в гольф. Я уже и не помню, когда в последний раз был в клубе», — сказал Кейн. Очевидно, что питомцы оказывают положительное влияние на англичанина.

Эксцентричный Депай

Мемфис Депай не раз поражал фанатов и прессу стилем в одежде и автомобилях. Собака у голландца полностью вписывается в образ футболиста. Он завел большого чау-чау по имени Симба, названного так в честь главного героя «Короля льва». Пес переселяется вместе с игроком после каждого его трансфера. Симба особенно покорил английскую публику во время игры Депая за «Манчестер Юнайтед». Мемфиса и его питомца часто замечали гуляющими в лесу, а пес с фиолетовым языком (это характерная черта породы) и вовсе стал любимцем фанатов «МЮ». «Симба верный, милый и упрямый, как и его хозяин», — рассказал о своем любимце футболист.

Арсенальский собачий отряд

В лондонском «Арсенале», пожалуй, собрались главные любители собак в мировом футболе. Месут Озил и похожий на него как две капли воды мопс Бальбоа — первая пара в этом списке. Да, в честь того самого героя Сильвестра Сталлоне. Полузащитник рассказывал, что завел Бальбоа с целью избавиться от страха перед собаками. Кажется, ему это удалось. А вот Эктор Бельерин все чаще показывает в соцсетях своего охотничьего веймаранера по кличке Отто. Пес приобрел огромную популярность благодаря хозяину и огромным голубым глазам.

Ну а главным любителем собак в «Арсенале» является Алексис Санчес. Чилиец держит дома двух ретриверов — Атома и Хамбера. Футболист создал для своих питомцев отдельный аккаунт в инстаграме, куда подписаны более 150 тысяч человек. Кроме того, Санчес, Атом и Хамбер снялись в рекламе корма для домашних животных. В ролике игрок кидает мяч собакам на заднем дворе своего дома. Прекрасное зрелище.

❤️️🐶🚶🏻🐶❤️️🏡🐾🐾 A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Nov 22, 2016 at 8:33am PST

Помощники Марсело

Марсело держит у себя дома в Мадриде целый собачий питомник. Долгое время было известно только о ньюфаундленде Лоле. К слову, все замечают поразительное внешнее сходство защитника и его собаки: обоих объединяет огромная черная грива. Как оказалось, у бразильца целых шесть собак, среди которых, помимо Лолы, три бульдога, лабрадор и карликовый пинчер. Бывший одноклубник Марсело Пепе рассказывал, что, до того как пришел в гости к бразильцу, думал, что у него дома живут огромные собаки. Каково же было удивление, когда на пороге его встретил тот самый карликовый пинчер в ожерелье из розового жемчуга.

Кроме того, Марсело покорил сердца подписчиков постом в соцсетях о том, как он устроил собачий праздник. Дело в том, что два его бульдога родились в один день, и футболист решил отметить их день рождения: он надел на собак праздничные колпачки и приготовил торты из собачьего корма. Вам тоже кажется это странным?

Фотогеничные друзья

Не секрет, что фото животных и красивых людей собирают больше всего лайков в соцсетях. Футболисты тоже давно просекли эту фишку, а некоторые из них кроме самолюбования делают отличные кадры в инстаграм еще и своих собак. Так, вратарь Лорис Кариус покоряет соцсети благодаря голубоглазому щенку хаски, а Неймар знакомит фолловеров с уже подросшим щенком Покером. Естественно, пес назван в честь любимой игры бразильца. Роналдо одобряет такой выбор клички.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Инстаграм футболистов