Лионель Месси — самый высокооплачиваемый латиноамериканец года в сфере развлечений

Автор: Юлия Древова 0

Месси

Журнал Forbes составил список самых состоятельных знаменитостей Латинской Америки в развлекательной сфере в 2017 году. Рейтинг возглавил форвард «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 80 млн долларов. 

Аргентинский футболист обошел в рейтинге таких звезд, как комика Луи Си Кея (52 млн), актрису Софию Вергара (41,5 млн), певца Бруно Марса (39 млн) и Дженнифер Лопес (38 млн), которые составили первую пятерку.

Экс-одноклубник Месси, нападающий «ПСЖ» Неймар расположился на шестой строчке списка, заработав 37 млн долларов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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