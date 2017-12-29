Пауло Дибалу отстранили от основного состава «Ювентуса» за контакты с «ПСЖ»

Форварда туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу вывели из основного состава команды из-за переговоров его агента с «ПСЖ». Такое решение принял генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта.

Напомним, информация о том, что парижане готовы приобрести 24-летнего аргентинца появилась в декабре. Его брат Мариано Дибала, который является его агентом, начал активно контактировать с французским клубом на предмет летнего трансфера.

Как сообщалось ранее, «бьянконери» готовы расстаться с нападающим за 150 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Дибала провел 17 матчей, отметившись в них 12 голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Ilbianconero