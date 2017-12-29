Александр Ташаев подписал новое соглашение с «Динамо»

Хавбек московского «Динамо» Александр Ташаев продлил контракт с клубом. По информации СМИ, новое соглашение рассчитано на два года.

«Футбольный клуб «Динамо» Москва хочет отдельно отметить большое желание самого Александра остаться в родном клубе, а также благодарит представителей Ташаева за конструктивную позицию при проведении переговоров о продлении соглашения», — сообщает пресс-служба команды.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что воспитанником бело-голубых интересуется «Спартак».

В текущем сезоне РФПЛ 23-летний полузащитник провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС