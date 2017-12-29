Эден Азар не будет продлевать контракт с «Челси» из-за интереса «Реала»

Автор: Юлия Древова 0

Азар

Хавбек «Челси» Эден Азар ждет предложение от мадридского «Реала». Отец игрока сообщил, что из-за этого футболист не может подписать новое соглашение с лондонским клубом.

«Эден отказался продлевать контракт, чтобы в случае необходимости было легче удовлетворить интересы «Реала», где он бы хорошо смотрелся. Но пока никакие бумаги и контракты не подписаны», — заявил Азар-старший.

Напомним, действующий контракт 26-летнего бельгийца истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне Азар отыграл в АПЛ 17 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Soir

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