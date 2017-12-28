«Суонси» назначил Карлуша Карвальяла главным тренером

В «Суонси» определились с новым рулевым. Карлуш Карвальял официально стал главным тренером «лебедей».

Контракт рассчитан до конца сезона. В соглашении оговорены условия, при которых сотрудничество будет продлено.

24 декабря Карвальял покинул «Шеффилд Уэнсдей». Португалец ранее дважды выводил эту команду в плей-офф чемпионшипа, но не сумел выйти с ней в премьер-лигу.

В текущем сезоне «Суонси» после 20 туров с 13 очками занимает последнее, 20-е, место в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Суонси»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»