РФС не заплатит футболистам премиальные за успешную игру на ЧМ-2018

РФС не будет из собственных средств платить премиальные футболистам сборной России за успешную игру на ЧМ-2018. Выплатами займется ФИФА.

«Футболисты не останутся без премиальных, но они выделены ФИФА. Существует призовой фонд чемпионата мира, закрепленный на заседании совета ФИФА и опубликованный еще в октябре.

Согласно документу, победитель турнира сможет заработать 38 миллионов долларов, а вышедшие из группы команды заработают по 12 миллионов.

Призовые от ФИФА будут делиться в пропорции 70 на 30: 70% получат игроки за свое выступление, 30% – РФС на общие расходы. Это общемировая практика.

Надо учитывать, что первая сумма – 8 миллионов долларов – идет на покрытие расходов национальной федерации в подготовительный цикл», – сообщил источник в РФС.

Ранее появилась информация, что РФС собирается заплатить игрокам премиальные за высокие результаты на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»