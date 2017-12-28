Московский «Спартак» подтвердил продление контракта с Андреем Ещенко до 2019 года

Красно-белые думают о будущем уже сейчас. «Спартак» официально объявил о новом контракте с защитником Андреем Ещенко.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» и защитник Андрей Ещенко заключили новое трудовое соглашение. Обновленный контракт футболиста будет действовать до 31 мая 2019 года.

33-летний Ещенко выступает за нашу команду с июля 2016 года. В составе красно-белых он провел 50 матчей и забил один гол», – сказано в информационном сообщении.

В текущем сезоне Андрей Ещенко провел за «Спартак» 16 матчей в РФПЛ и получил две желтые карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»